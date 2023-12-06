6 декабря, источник: KaliningradToday
Стоимость горючего в Калининградской области идёт в рост
В Калининградской области Калининградстат представил обзор средних цен на газовое моторное топливо, дизельное топливо и бензин за октябрь 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В октябре 2023 года цена на бензин АИ-92 по сравнению с сентябрём 2023 года снизилась на 2,51%, бензин АИ-95 — на 3,62%, бензин АИ-98 — на 1,24%, дизельное топливо — на 3., 29%.
Цена на газовое моторное топливо за месяц увеличилась на 5,29%, прокомментировали в Калининграде сегодня, 6 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в Калининградстате.
По сравнению с октябрём 2022 года зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 8,05%, бензин АИ-95 — на 7,97%, бензин АИ-98 — на 10,34%, дизельное топливо — на 12,79%.
Газовое моторное топливо по сравнению с октябрем 2022 года подорожало на 13,18%.