В качестве одной из причин роста называют «уход» из расчета годовой инфляции низкой базы прошлого года. Кроме того, давление на инфляционные процессы оказывает и рост потребительских цен в России. При расширении внутреннего спроса увеличилась и потребительская активность, что повлияло на инфляцию. В целом за год продовольственные товары подорожали на 4,3%, а непродовольственные, наоборот, подешевели на 0,3%. Услуги, в свою очередь, подорожали на 7,9%. Быстрее всего дорожали мясо, хлеб, кондитерские изделия, мука, растительное масло, маргарин, а также плодоовощная продукция. К примеру, помидоры за год подорожали на 56,9%, капуста — на 24,1%, а яблоки — на 20,3%. При этом цены на картофель снизились на 18,7%, на сладкий перец — на 5,8%, а на лук репчатый — на 5,2%. В октябре больше всего подорожали огурцы (на 19,3%) и томаты (в 1,7 раза). За последние пять лет цены на помидоры в октябре в среднем увеличивались на 33,4% (минимально — на 7,8% в 2020 году, а максимально — на 54,8% в 2019-м), на огурцы — на 56,6% (минимально — на 6,7% в 2022-м, максимально — на 83% в 2018-м).