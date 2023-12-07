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7 декабря, источник: МК - Нижний Новгород

Строителям трассы М-12 в Нижегородской области снова задолжали 9,2 млн рублей

Гострудинспекция по Нижегородской области сообщила о задержке заработной платы в сумме 9,166 млн рублей строителям регионального участка трассы М-12 «Восток».

Долг по зарплате в очередной раз образовался у компании «СиАрСиСи Рус» — дочернего предприятия акционерного общества «Китайская железнодорожная строительная корпорация» (СRCC). «СиАрСиСи Рус» является подрядчиком по строительству федеральной скоростной трассы М-12 «Восток» Москва-Нижний Новгород-Казань на участке от Арзамаса до Сергача.

В феврале 2023 года рабочие «СиАрСиСи Рус» уже объявляли забастовку в связи с невыплатой зарплаты 2934 сотрудникам за январь и декабрь в сумме 76 миллионов рублей. Задержанные суммы были выплачены до конца февраля. Сейчас компания накопила долг перед 114 работниками за период с мая по июль 2023 года.

Гострудинспекция объявила о намерении добиваться погашения задолженности.

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