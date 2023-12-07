В Молдове подано около 720 тысяч заявлений на компенсации в холодный период

По его словам, все соискатели уже оповещены о категории уязвимости, которую им присвоили по итогу рассмотрения обращений. В случае, если кто-то не согласен с объявленным решением, он может обратиться за разъяснениями и дополнительной поддержкой в министерство.
Бузу сообщил, что заявления о компенсациях были распределены по следующим категориям уязвимости:
В то же время 261 468 домохозяйств, использующих печное отопление, смогут получить денежную компенсацию в размере 800 леев.
Министр напомнил, что граждане, которые не зарегистрировались в системе компенсаций до 25 ноября, могут сделать это до 25 декабря, чтобы получить компенсацию за текущий месяц.