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7 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдове подано около 720 тысяч заявлений на компенсации в холодный период

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. На получение компенсаций за энергоносители в холодный период года подал заявление 719 831 гражданин Молдовы, сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.

Источник: Sputnik.md

По его словам, все соискатели уже оповещены о категории уязвимости, которую им присвоили по итогу рассмотрения обращений. В случае, если кто-то не согласен с объявленным решением, он может обратиться за разъяснениями и дополнительной поддержкой в ​​министерство.

Бузу сообщил, что заявления о компенсациях были распределены по следующим категориям уязвимости:

  • крайняя энергетическая уязвимость — более 105 тысяч домохозяйств (14,6% от общего количества обращений);
  • очень высокая уязвимость — более 243 тысяч (33,9%);
  • высокая уязвимость — около 232 тысяч (32%);
  • средняя категория уязвимости — 77 тысяч (10,7%);
  • малоуязвимые — 45 тысяч (6,3%);
  • первичная категория уязвимости — более 12 тысяч (1,8%);
  • энергетически неуязвимы — 2905.

В то же время 261 468 домохозяйств, использующих печное отопление, смогут получить денежную компенсацию в размере 800 леев.

Министр напомнил, что граждане, которые не зарегистрировались в системе компенсаций до 25 ноября, могут сделать это до 25 декабря, чтобы получить компенсацию за текущий месяц.

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