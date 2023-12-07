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7 декабря, источник: Время

В Нижнем Новгороде названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря

Больше всего готовы платить менеджеру по продаже автомобилей.

Сервис SuperJob проанализировал 158 тысяч вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде в декабре больше всего готовы платить менеджеру по продаже автомобилей. Сотруднику предлагают зарплату от 200 тысяч рублей и обучение.

Второе место занимает вакансия водителя-экспедитора. Будущему сотруднику обещают оплату от 140 до 180 тысяч рублей.

На третьем месте — вакансия старшего программиста «1С» с опытом работы от одного года. Кандидату предлагают оплату до 140 тысяч рублей, квартальные, годовые премии.

Также в рейтинг вошла вакансия разработчика Unity 3D в игровой студии. Сотруднику готовы платить от 120 до 170 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия руководителя проекта в сфере строительства. Ему предлагают оплату от 120 тысяч рублей.

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений декабря — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

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