В Омске ищут сотрудников на зарплату от 60 до 140 тысяч рублей

По состоянию на четверг, 7 декабря 2023 года, самую большую зарплату в Омске в декабре предлагают водителю бензовоза. Однако работать за высокую зарплату от 140 тысяч рублей придется на вахте — в городе Когалыме.
Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают в Омске менеджеру по логистике в компании, занимающейся грузоперевозками. От кандидата требуются, в частности, высокая обучаемость и готовность быть на связи круглые сутки.
Также от 100 тысяч рублей, согласно заголовку объявления, предлагают в Омске фельдшеру либо медицинской сестре в частной наркологической клинике. В обязанности в том числе входит незамедлительный выезд на место и оказание терапевтической помощи вне больницы. Правда, в тексте объявления зарплат указана ниже — от 70 тысяч рублей.
Еще одна высокооплачиваемая вакансия в Омске — руководитель филиала в школу вокала. Доход указывается в размере от 80 тысяч до 120 тысяч рублей.
Зарплату от 60 тысяч рублей предлагают финансовому консультанту в омском отделении банка. При этом заявляется, что опыт не требуется, а кроме того есть перспективы карьерного роста.