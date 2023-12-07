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7 декабря, источник: СуперОмск

В Омске ищут сотрудников на зарплату от 60 до 140 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы проанализировал предложения от работодателей в декабре 2023 года и представил топ-5 самых высокооплачиваемых вакансии для жителей Омской области.

По состоянию на четверг, 7 декабря 2023 года, самую большую зарплату в Омске в декабре предлагают водителю бензовоза. Однако работать за высокую зарплату от 140 тысяч рублей придется на вахте — в городе Когалыме.

Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают в Омске менеджеру по логистике в компании, занимающейся грузоперевозками. От кандидата требуются, в частности, высокая обучаемость и готовность быть на связи круглые сутки.

Также от 100 тысяч рублей, согласно заголовку объявления, предлагают в Омске фельдшеру либо медицинской сестре в частной наркологической клинике. В обязанности в том числе входит незамедлительный выезд на место и оказание терапевтической помощи вне больницы. Правда, в тексте объявления зарплат указана ниже — от 70 тысяч рублей.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия в Омске — руководитель филиала в школу вокала. Доход указывается в размере от 80 тысяч до 120 тысяч рублей.

Зарплату от 60 тысяч рублей предлагают финансовому консультанту в омском отделении банка. При этом заявляется, что опыт не требуется, а кроме того есть перспективы карьерного роста.

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