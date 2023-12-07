7 декабря, источник: РИА Новости
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму
Аксенов: поступило 265 тысяч заявлений о компенсации из-за шторма в Крыму.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. От граждан, чье имущество пострадало в результате шторма в Крыму, по данным на утро четверга, поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсации, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«К сегодняшнему утру поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии», — написал он.
Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов, пострадавших от стихии.
Аксенов поручили главам администраций муниципалитетов усилить работу комиссий, привлечь дополнительные силы из числа сотрудников подведомственных учреждений, депутатов для фиксации нанесенного ущерба. Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение, отметил он.
Подать заявление на получение помощи можно через центры «Мои документы», портал госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.
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