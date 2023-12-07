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7 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург

Огурцы, яйца и колбаса подорожали в Свердловской области

В Свердловской области за неделю, с 27 ноября по 4 декабря, на 9,04% подорожали огурцы. Килограмм этих овощей в среднем стоит 138 рублей. Об этом говорится в исследовании Свердловскстата.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Кроме этого на 2,93% подорожали куриные яйца, цена за десяток составляет 104 рубля. На 2,11% стала дороже полукопченная колбаса (661 рубль за килограмм), На 2,14% — сметана (277 рублей за килограмм), на 1,87% — макароны (125 рублей за килограмм), на 1,81% — бананы.

При этом снизились цены на сахар-песок (на 2,03%, 69 рублей за килограмм), на мороженую курицу (на 1,3%, 228 рублей за килограмм), на маргарин (на 2,51%, 250 рублей за килограмм), на репчатый лук (на 1,09%, 28 рублей за килограмм).

Цена на бензин марки АИ-98 не изменилась (67,15 ₽ за литр). АИ-92 стал дешевле на 0,03% (49,3 ₽ за литр), АИ-95 подешевел на 0,04% (53,15 ₽ за литр). Подорожало на 0,33% дизельное топливо (63,44 ₽ за литр).

«МК-Урал» ранее писал, что в Курганской области за неделю, с 27 ноября по 4 декабря, резко подорожали яйца, морковь и огурцы.

Выше всего цены поднялись на огурцы. За неделю они стали дороже на 22,12%. Килограмм этого овоща стоит 156 рублей. Морковь подорожала на 4,58% (48 рублей за килограмм), яйца — на 4,35% (109 рублей за 10 яиц), питьевое стерилизованное молоко — на 3,63% (99 рублей за литр), овощные детские консервы — на 2,34% (676 рублей за килограмм).

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