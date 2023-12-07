7 декабря, источник: Комсомольская правда
Никакого «Куни Ли»: на приморское кафе «Ебидоеби» завели дело из-за непристойной рекламы
Приморское УФАС завело дело на кафе «Ебидоеби» из-за неприличного рекламного баннера.
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Оскорбительная реклама, заигрывание с названиями и неприличными словами — на все это жители и посетители кафе «Ебидоеби» жаловались далеко не один раз. После многочисленных обращений приморское ЦФАС завело дело на ООО «Ебидоеби». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Последней каплей стало заявление администрации Артемовского городского округа. В нем специалисты пожаловались на наружную рекламу, маркетинговый креатив которой не особо оценили жители. Речь идет о баннере рядом с автобусной остановкой, на которой крупно было написано: «Пятницу начинай с Куни Ли!».
По мнению мэрии, подобная реклама оскорбительная и непристойная. В УФАС также пришли к выводу, что слово «куни» имеет непристойный характер, из-за чего использовать его в рекламе нельзя по части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе».
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в конце 2021 года жители Владивостока попрощались со скандально известной франшизой «Ебидоеби». Однако, когда закрывали филиалы, сооснователь компании заявил, что они обязательно вернутся. И в 2021 году обещание было выполнено.