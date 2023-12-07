7 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург
До конца 2026 года в центре Екатеринбурга отремонтируют три улицы
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на заключение контракта на проведение капитального ремонта улиц в центре города.
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Как следует из конкурсной документации, речь идет об улицах Гоголя, Маркса и Энгельса. Работы будут выполняться в несколько этапов. На первом этапе будет отремонтирован участок улицы Энгельса, от улицы Горького до улицы Гоголя, участок улицы Гоголя, от улицы Энгельса до улицы Карла Маркса, участок улицы Карла Маркса, от улицы Горького до улицы Гоголя.
Второй этап — участок улицы Энгельса, от улицы Гоголя до улицы Розы Люксембург. Третий — участок улицы Гоголя, от улицы Малышева до улицы Энгельса.
На четвертом этапе планируется отремонтировать участок улицы Гоголя, от улицы Карла Маркса до улицы Куйбышева. В последнюю очередь будут приводить в порядок участок улицы Карла Маркса, от улицы Гоголя до улицы Розы Люксембург.
Провести все работы планируется до конца 2026 года. При этом именно на 2026 год запланированы самые крупные расходы, 758 млн рублей. Всего же администрация готова заплатить до 972 млн рублей.