7 декабря, источник: Время
Водителям автобусов проиндексируют зарплаты в Нижнем Новгороде
Глава региона отвечает на волнующие жителей вопросы.
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Водителям общественного транспорта в Нижнем Новгороде проиндексируют зарплаты, об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил во время прямой телевизионной линии 7 декабря.
"Общественный транспорт — это огромная боль и предмет огромной работы в Нижнем Новгороде, — сказал губернатор. — Возможно, пока люди не видят улучшений. У нас в начале текущего года стояло в парках 150 машин, находящихся в пределах нормативного срока эксплуатации. Почему? Потому что не хватало рук. Сейчас мы выделяем дополнительные субсидии для повышения заработной платы водителей. Скоро должны принять решение о следующей индексации заработной платы.
Также Никитин подчеркнул, что в ближайшее время на дороги Нижнего Новгорода выйдут 120 новых электробусов.
«Для разрешения проблем общественного транспорта в Нижнем Новгороде ведется перекладка трамвайных путей, активно закупаются новые машины. Напомню, для региона в этом году было единовременно закуплено 306 новых автобусов. Все это, уверен, принесет свой результат. Сейчас важно, чтобы транспорт повышал свой процент выхода на линии».
Следить за трансляцией можно на сайте ИА «Время Н».
Напомним, что с 23 ноября по 6 декабря на прямую линию с губернатором Нижегородской области поступило 7 тысяч 43 обращения. Большинство из них касаются энергетики, ЖКХ и строительства.