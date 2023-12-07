Строительство жилья в Минске в 2024 году сократится более чем на 20%

Это означает, что ввод жилья в Минске в 2024 году уменьшится более чем на 21%. Руководство Мингорисполкома считает, что 600 тыс. «квадратов» в сложившихся условиях — оптимальный объем.
Александр Черников рассказал, строительство каких микрорайонов будет самым масштабным для города. Это — «Северный берег» в районе Долгиновского тракта и Цнянки и «Ноттингем» рядом с Колодищами. Информация по поводу последнего особенно интересна, так как в прошлом году сообщалось, что Мингорисполком отказался от этого проекта из-за «невыгодной экономики».
По словам чиновника, небольшие планы на следующий год связаны с тем, что в большинстве проектов («Минск Мир» и других) строительство в основном завершено или осталась малоэтажная застройка. Он также отметил, что ввод арендного жилья в столице будет расти.
Буквально на днях OL писал, что в этом году «Минскстрой» планирует приступить к застройке еще одного квартала — в границах улиц Филимонова и Столетова.