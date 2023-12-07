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7 декабря, новости Беларуси, источник: Office Life

Строительство жилья в Минске в 2024 году сократится более чем на 20%

Мингорисполком и Министерство архитектуры и строительства планируют уменьшить объемы возведения жилья в столице в будущем году с нынешних 760 тыс. кв.м до 600 тыс. метров. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, пишут «Минск-Новости».

Это означает, что ввод жилья в Минске в 2024 году уменьшится более чем на 21%. Руководство Мингорисполкома считает, что 600 тыс. «квадратов» в сложившихся условиях — оптимальный объем.

Александр Черников рассказал, строительство каких микрорайонов будет самым масштабным для города. Это — «Северный берег» в районе Долгиновского тракта и Цнянки и «Ноттингем» рядом с Колодищами. Информация по поводу последнего особенно интересна, так как в прошлом году сообщалось, что Мингорисполком отказался от этого проекта из-за «невыгодной экономики».

По словам чиновника, небольшие планы на следующий год связаны с тем, что в большинстве проектов («Минск Мир» и других) строительство в основном завершено или осталась малоэтажная застройка. Он также отметил, что ввод арендного жилья в столице будет расти.

Буквально на днях OL писал, что в этом году «Минскстрой» планирует приступить к застройке еще одного квартала — в границах улиц Филимонова и Столетова.

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