7 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Паскару — о состоянии молдавской авиации: ситуация плачевная
В Международный день гражданской авиации политолог рассказал о положении дел в этой области в Молдове.
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Власти создают искусственные барьеры для развития гражданской авиации в Молдове. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова экс-депутат парламента, политолог Николай Паскару.
«Государственную авиакомпанию Air Moldova наши власти обанкротили. Были созданы искусственные барьеры для того, чтобы парализовать работу подобных компаний. Если бы не режим чрезвычайного положения, через аэропорт Кишинева могли бы пройти сотни тысяч пассажиров. К сожалению, из-за политики властей эти потоки были перенаправлены в Яссы. Простым гражданам Молдовы приходится сталкиваться с трудностями, а бюджет Молдовы теряет прибыль», — заявил Паскару.
Эксперт считает, что сложнее всего было гражданам Молдовы в России. Отмена прямых авиаперелетов между странами вынудила их тратить дополнительные деньги на дорогу домой.
Паскару уверен, что Молдове надо сохранять свои государственные предприятия в области гражданской авиации. Они являются стратегическими объектами, без которых страна не сможет развиваться. Передача этих объектов иностранцам может привести к катастрофе.
«Air Moldova должна оставаться государственной компанией. Ее нельзя никому передавать. Необходимо найти хорошего менеджера и создать крупную госкомпанию, которую власти продвигали бы по всему миру. У нас есть и государственное предприятие “Железная дорога Молдовы”, которое тоже находится в плачевном состоянии. Кто-то хочет обанкротить эту компанию для дальнейшей приватизации», — отметил политолог.
По словам Паскару, хороший менеджмент и международное продвижение сделало бы эти компании прибыльными.