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00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 8 декабря 2023 перед выходными

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 8 декабря 2023, пятницу.

ЦБ: $ 92.5654   -0.22 € 99.8131   -0.32 ММВБ: $ 92.1000   -0.72 € 99.4375   -0.71
Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 8 декабря 2023, пятницу, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,22 рубля, 1 евро — 3,4708 BYN, 100 российских рублей — 3,4795 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на четверг, 7 декабря 2023, выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,2229 рубля, 1 евро — 3,4773 BYN, 100 российских рублей — 3,4851 белорусского рубля. То есть курсы доллара, евро и российского рубля снизились перед выходными.

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