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8 декабря, источник: РИА "Воронеж"

В начале декабря в Воронежской области подешевел бензин

Параллельно с этим продолжает дорожать дизельное топливо.

Источник: Reuters

В Воронежской области продолжают снижаться цены на бензин. За минувшую неделю заметнее всего упала стоимость бензина марки АИ-95. В среднем за 1 л топлива просили 55,62 рубля, что на 4 копейки меньше, по сравнению с предыдущей семидневкой. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата в четверг, 7 декабря.

Параллельно с этим упал в цене бензин АИ-92. За неделю 1 л топлива подешевел на 3 копейки и стал стоить 50,94 рубля. Кто касается стоимости бензина АИ-98, то она не изменилась — 67,99 рубля за 1 л.

Вместе с тем в регионе продолжает дорожать дизельное топливо. За неделю ценник увеличился на 7 копеек и достиг 60,84 рубля за 1 л.

РИА «Воронеж» писало, что бензин марок АИ-95 и АИ-92 падает в цене с конца ноября.

Ранее стало известно, что по итогам прошлой недели в Воронежской области отметили увеличение цены на вареную колбасу, сливочное масло и огурцы.

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