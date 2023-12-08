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8 декабря, источник: МК.RU Челябинск

Челябинск с Екатеринбургом свяжут дополнительными электричками

Добавочные пригородные поезда выйдут на линию между двумя уральскими мегаполисами уже в ближайшие выходные.

По сообщению пресс-службы железнодорожников дополнительные пригородные поезда в режиме «туда-обратно» выйдут на маршрут уже 10 декабря. Челябинск и Екатеринбург будет связан этими электричками с пятницы по понедельник включительно. Из административного центра Свердловской области поезд будет стартовать в 11:10 по уральскому времени, а прибывать в Челябинск 15:20. Из Челябинска электричка будет отправляться в 13:38, на вокзал Екатеринбурга по расписанию она прибудет в 17:39.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что южноуральские школьники и студенты будут весь год ездить в электричках по скидке.

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