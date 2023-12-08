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8 декабря, источник: KrasnodarMedia.su

Готовьте деньги: тариф на эту услугу в платежке ЖХК значительно увеличится в 2024 году

Подготовлены проекты корректировки тарифов для 39 организаций.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре с июля 2024 года ожидается повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. До этого времени будут действовать тарифы 2023 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

Планируемое увеличение стоимости услуг не превысит 9,6%. В рамках этого изменения подготовлены проекты корректировки тарифов для 39 организаций, обеспечивающих данные коммунальные услуги.

Сейчас они проходят антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Краснодара и процедуру согласования в структурных подразделениях городской администрации.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, основной причиной данного изменения является стремительный рост инфляции. Власти планируют контролировать и сдерживать будущие увеличения тарифов. Для этого применят специально утвержденные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги, которые будут действовать в течение ближайших пяти лет.

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