Жители Молдовы рискуют остаться без пенсий: Все больше народа в нашей стране работает неофициально и получают зарплату в конвертах — предприятия пытаются выжить за счет работников

Зарплат в конвертах становится все больше. Только за последний год уровень выявленных неофициальных вознаграждений вырос более чем на 20%.
Большинство случаев незадекларированных зарплат выявлено в сельском хозяйстве, на долю которого приходится более 70%. По данным Инспекции труда, из более чем 200 компаний, проверенных в прошлом месяце, около 15% использовали зарплату в конвертах, сообщает Noi.md со ссылкой на tv8.md.
По данным Национального бюро статистики, в третьем квартале 2023 года уровень незадекларированной работы достиг 8,2% по сравнению с 6,8% в прошлом году. Самым уязвимым сектором является сельское хозяйство — более 74% случаев. За ним следуют строительство, промышленность и торговля. По мнению Инспекции труда, одной из причин роста этого явления является повышение экономической активности после пандемии.
— Мы наблюдаем эти случаи, поэтому мы также активизировали работу по контролю за незадекларированным трудом. Возможно, здесь также сказывается влияние пандемии, которая в прошлом году еще давала о себе знать, а в этом году ее последствия ослабли. По этой причине возросла экономическая активность, а в связи с экономической активностью, безусловно, могли увеличиться и случаи незадекларированной работы, — отметил директор Государственной инспекции труда Кэтэлин Цаку.
В то же время люди говорят, что и работодатели, и работники используют этот метод, чтобы попытаться уклониться от уплаты налогов.
«Я думаю, что государство повышает налоги, поэтому люди бегут, предприниматели находятся в довольно стрессовой ситуации, на них давят со всех сторон. Контрольные органы, налоговые органы вводят ненужные законы для экономического сектора, вот в чем проблема».
«И зарплаты, и налоги, и всевозможные услуги, очень много факторов, которые влияют, но самое главное — это человеческая природа».
Чаще всего получают неофициальную зарплату молодые люди, особенно те, кто занят в секторе HoReCa.
«Многие из тех, кого относят к незадекларированным работникам, — это молодежь, конечно, не вся, но очень многие. Это не обязательно связано с их личной ситуацией, но потому что деятельность осуществляется в секторе HoReCa, ресторанах, клубах, там молодые люди выполняют более простую работу».
Согласно данным НБС, за один год число безработных увеличилось почти на 17 000 человек. Таким образом, уровень безработицы практически удвоился и достиг 4%. По возрасту большинство безработных — молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.
«У них нет работы, нет опыта, а работы мало, но они хотели бы работать».
«Возможно, работодатели их не берут, потому что многим нужны молодые люди со стажем. А молодым людям где взять стаж, если их не берут?».
«Им мало платят. Это такие привычки, что, может быть, кто-то из семьи уехал за границу и знает, что там платят больше, а здесь за копейки работать не будут».
С 1 ноября Государственная инспекция труда провела более 200 проверок, выявив 32 работодателей и 100 работников, которые выполняли незадекларированную работу. По оценкам Министерства труда и социальной защиты, около 200 тысяч работников в Молдове получают зарплату в конвертах.