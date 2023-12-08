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8 декабря, новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Гродно неплательщикам ЖКУ начали отключать канализацию

У жителя Гродно образовался долг за услуги ЖКХ в размере 3,9 тыс. рублей и пеня в 23 тыс. рублей. Отключение электроэнергии не помогли и в ход пошла новая мера — блокировка водоотведения канализации, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

По информации телеканала, работа занимает не больше часа. Заглушку спускают по канализационному стояку при помощи нового прибора, который появился в водоканале. Водоотведение блокируется только в заданной квартире. Это значит, что ни в санузле, ни на кухне, слив работать не будет, воде просто некуда уйти.

«Борьба с неплательщиками производится разными способами. Это отключение электроэнергии, это выдача предписаний, это блокировка водоотведения канализации. В дальнейшем будем эту практику применять. Если же оплатит человек свой долг, то будет всё возвращено. Будет назад снята заглушка, и всё вернём на свои места», — рассказал первый заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Евгений Кичко.

По его словам, кардинальные меры помогают.

Напомним, коммунальные услуги необходимо оплачивать до 25 числа каждого месяца. Если образуется задолженность — гражданину начисляется пеня, а по истечении 6-месячного срока, если оплата так и не производилась, на неплательщика подают исковое заявление в суд. Так можно лишиться квартиры.

Именно это грозит гродненцу, которому блокировали водоотведение канализации, если он не погасит долг. Пока он умудряется не оплачивать коммунальные услуги уже 32 месяца.

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