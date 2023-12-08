В Гродно неплательщикам ЖКУ начали отключать канализацию

По информации телеканала, работа занимает не больше часа. Заглушку спускают по канализационному стояку при помощи нового прибора, который появился в водоканале. Водоотведение блокируется только в заданной квартире. Это значит, что ни в санузле, ни на кухне, слив работать не будет, воде просто некуда уйти.
По его словам, кардинальные меры помогают.
Напомним, коммунальные услуги необходимо оплачивать до 25 числа каждого месяца. Если образуется задолженность — гражданину начисляется пеня, а по истечении 6-месячного срока, если оплата так и не производилась, на неплательщика подают исковое заявление в суд. Так можно лишиться квартиры.
Именно это грозит гродненцу, которому блокировали водоотведение канализации, если он не погасит долг. Пока он умудряется не оплачивать коммунальные услуги уже 32 месяца.