8 декабря, источник: МК.RU Омск
В Омске собираются построить межуниверситетский кампус мирового уровня
Омская область планирует принять участие в программе создания межуниверситетских кампусов мирового уровня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе совещания с руководителями учреждений высшего и среднего профессионального образования.
«Уверен, участие в проекте по созданию инновационной образовательной среды взбодрит и омское студенчество, и город в целом, даст абсолютно точно новое развитие. И у нас есть шансы попасть в этот проект», — отметил Виталий Хоценко.
По мнению главы региона, в области есть потенциал для организации межвузовского кампуса.
Кроме того, власти Омской области уже подали заявку на создание передовой инженерной школы и научно-образовательного центра мирового уровня.
Ранее мы писали, что в Омской области откроют научно-производственный центр по разработке электроники и бортовых систем мониторинга для беспилотников.
Между тем в Омске создали петицию губернатору Хоценко с просьбой проконтролировать работу ОмГУ. В ней 11 пунктов, которые касаются ухудшения жизни как студентов, так и преподавателей.