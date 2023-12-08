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8 декабря, источник: МК.RU Омск

В Омске собираются построить межуниверситетский кампус мирового уровня

Омская область планирует принять участие в программе создания межуниверситетских кампусов мирового уровня.

Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе совещания с руководителями учреждений высшего и среднего профессионального образования.

«Уверен, участие в проекте по созданию инновационной образовательной среды взбодрит и омское студенчество, и город в целом, даст абсолютно точно новое развитие. И у нас есть шансы попасть в этот проект», — отметил Виталий Хоценко.

По мнению главы региона, в области есть потенциал для организации межвузовского кампуса.

Кроме того, власти Омской области уже подали заявку на создание передовой инженерной школы и научно-образовательного центра мирового уровня.

Ранее мы писали, что в Омской области откроют научно-производственный центр по разработке электроники и бортовых систем мониторинга для беспилотников.

Между тем в Омске создали петицию губернатору Хоценко с просьбой проконтролировать работу ОмГУ. В ней 11 пунктов, которые касаются ухудшения жизни как студентов, так и преподавателей.

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