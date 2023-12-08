«АрселорМиттал Темиртау» официально стал QARMET

Согласно информации Telegram-канала QARMET, «АрселорМиттал Темиртау» теперь официально называется QARMET.
В сообщении сказано, что аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестора QARMET трудовому коллективу.
Также отмечено, что официальным представителем акционера Qazaqstan Steel Group в QARMET назначен Талгат Темирханов.
Напомним, казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau.
Сегодня, 8 декабря 2023 года, стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО «Qazaqstan Investment Corporation» (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.
Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. ArcelorMittal, владевшая этими активами с 1995 года, существенно способствовала развитию металлургической и горнодобывающей отраслей в Казахстане.