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8 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

«АрселорМиттал Темиртау» официально стал QARMET

8 декабря 2023 года стало известно, что новым инвестором предприятий «АрселорМиттал Темиртау» стал Андрей Лаврентьев. Он уже отправился в Караганду, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/qarmet_news

Согласно информации Telegram-канала QARMET, «АрселорМиттал Темиртау» теперь официально называется QARMET.

В сообщении сказано, что аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестора QARMET трудовому коллективу.

Также отмечено, что официальным представителем акционера Qazaqstan Steel Group в QARMET назначен Талгат Темирханов.

Напомним, казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau.

Сегодня, 8 декабря 2023 года, стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО «Qazaqstan Investment Corporation» (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. ArcelorMittal, владевшая этими активами с 1995 года, существенно способствовала развитию металлургической и горнодобывающей отраслей в Казахстане.

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