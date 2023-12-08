8 декабря, источник: Комсомольская правда
Челябинцы смогут без пересадок доехать по железной дороге до Ташкента
Из Челябинска запустят новый поезд в Оренбург с прицепными вагонами до Ташкента.
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Из Челябинска запустят новый поезд до Оренбурга. В его составе начнут курсировать прицепные беспересадочные вагоны до Ташкента.
Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, поезд № 55/306 — 305/56 «Челябинск — Оренбург» будет перевозить пассажиров круглый год. Из Челябинска он станет отправляться каждое воскресенье. В обратный путь из Ташкента прицепные вагоны будут выезжать по средам.
Первый рейс из Челябинска состоится 17 декабря. Билеты на него стоят по 15,9 тыс. рублей в плацкартном вагоне и по 28,4 тыс. рублей в купейном. Ни в одном из четырех вагонов нет ни кондиционера, ни биотуалета. Время в пути от Челябинска до Ташкента — двое суток и пять часов.