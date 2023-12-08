Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: Комсомольская правда

Минимальная зарплата составит 25 тысяч рублей в Петербурге в 2024 году

Минимальная зарплата в Петербурге превысила прожиточный минимум на 34,2%

Источник: Комсомольская правда

Минимальный размер оплаты труда подняли в России. Он вырастет с 1 января 2024 года. МРОТ повысили на 18 процентов. Зарплаты в Петербурге выросли на этом фоне и теперь начинаются от 25 тысяч рублей. Таким образом, минимальная зарплата (МЗП) превысила прожиточный уровень на 34,2 процента, ведь он составляет 16 452 рубля.

До этого МЗП составляла 23 500 рублей. А средняя номинальная зарплата, на данный момент, составляет 91 422 рубля.

— Повышение МЗП темпами выше инфляции, среди прочего, способствует снижению объема «конвертных» зарплат. Ведь не секрет, что фактическая зарплата ниже минимальной — «красная тряпка» для налоговых органов, — подчеркнул Корабельников.

Напомним, ранее стало известно, что бюджет Петербурга недополучает до 10 миллиардов рублей в год из-за зарплат в конвертах. Оказалось, что так действуют около 100 тысяч работодателей. В том числе, этот факт мешает росту уровня заработных плат в Северной столице.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика