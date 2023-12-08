8 декабря, источник: Комсомольская правда
Власти рассказали об ипотеке для IT-специалистов в Калининградской области
Объем выданных кредитов уже превысил 2 миллиарда рублей.
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В Калининградской области объем выданной ипотеки для IT-специалистов превысил два миллиарда рублей с начала действия этой программы. Только за 11 месяцев 2023 года в регионе выдали 328 ипотечных кредитов для айтишников на 1,8 млрд рублей. Об этом рассказали в министерстве цифровых технологий и связи региона.
Программу льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, запустили в мае 2022 года.
Кредит на покупку квартиры по ставке до 5 процентов годовых стал доступен сотрудникам аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.
Максимальная сумма кредита для Калининградской области составляет 18 млн рублей при первоначальном взносе от 20 процентов. Программа распространяется только на новое жилье.