Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: Комсомольская правда

Власти рассказали об ипотеке для IT-специалистов в Калининградской области

Объем выданных кредитов уже превысил 2 миллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области объем выданной ипотеки для IT-специалистов превысил два миллиарда рублей с начала действия этой программы. Только за 11 месяцев 2023 года в регионе выдали 328 ипотечных кредитов для айтишников на 1,8 млрд рублей. Об этом рассказали в министерстве цифровых технологий и связи региона.

Программу льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, запустили в мае 2022 года.

Кредит на покупку квартиры по ставке до 5 процентов годовых стал доступен сотрудникам аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.

Максимальная сумма кредита для Калининградской области составляет 18 млн рублей при первоначальном взносе от 20 процентов. Программа распространяется только на новое жилье.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономиканедвижимость