10:01 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Прокуратура Алматы помогла двум крупным инвесторам
Прокуратура южного мегаполиса оказала помощь двум инвесторам при решении различных административных барьеров, сообщает Zakon.kz.
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Первый случай пришелся на Наурызбайский район: правовую помощь оказали инвестору ТОО «Багдар ЛТД» (стекольный завод, сумма проекта составляет 2,4 млрд тенге), который столкнулся с проблемой при трудоустройстве граждан оказывающих строительные работы.
«Предприниматель не мог получить разрешение для своих работников, уполномоченный орган затягивал принятие решения под предлогом неполноты представленных документов. В действительности, документы соответствовали установленному перечню и требованиям законодательства», — рассказали в прокуратуре.
По итогам организованной встречи с инвестором на базе уполномоченного органа и дачи конкретных поручений об оказании правовой помощи работники ТОО были трудоустроены.
В другом случае, разрешена проблема инвестора ТОО «INDUSTRIAL PLACE» (парк для субъектов легкой промышленный, сумма проекта 500 млн тенге), в части получения справки об отсутствии зеленых насаждений.
«В частности, предприниматель обратился с письмом в Управление экологии и окружающей среды для получения соответствующей справки, на что получил отказ».
Для оперативного решения вопроса инициировано совещание на площадке Фронт-офиса прокуратуры с участием руководства Управления и директора ТОО «Industrial Place».
По результатам указаний, данных прокурором, справка выдана, разрешение одобрено.
Если вы инвестор и у вас есть проблемы в реализации проекта, то можете связаться с сотрудником прокуратуры и получить правовую консультацию через Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов прокуратуры (контактный номер +77017755500 или QR-код) или во Фронт-офис прокуратуры города Алматы (ул. Желтоксан, 189).
Прокуроры Абайской области проверили «Семипалатинский машиностроительный завод» и помогли работникам получить зарплату в размере 90 млн тенге, которую не платили на протяжении 9 месяцев.