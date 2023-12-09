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9 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В 2024 году может снизиться тариф на тепло и электроэнергию: Уменьшится ли размер компенсаций для жителей Молдовы

АО «Termoelectrica» обратилось к НАРЭ с запросом снизить на 15% тариф на 2024 год на тепловую энергию.

Источник: Комсомольская правда

После возможного снижения тарифа на тепло в 2024 году, уровни энергетической уязвимости, уже установленные для компенсации, не изменятся, сообщили представители Министерства труда и социальной защиты.

Исполняющий обязанности директора «Термоэлектрика» Юрий Разлован добавил, что решение о компенсации тарифов по категориям остаётся на усмотрение Министерства труда и социальной защиты и правительства, пишет radiomoldova.md.

Напомним, АО «Termoelectrica» обратилось к НАРЭ с запросом снизить на 15% тариф на 2024 год на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кишинёва, и на 8% тариф на электроэнергию.

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