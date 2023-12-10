11:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Парламентарии Ростовской области планируют утвердить индексации соцвыплат
Размер социальных выплат на 2024 год обсудили в Заксобрании Ростовской области.
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Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрели законопроекты, предусматривающие индексацию социальных выплат. Об этом говорится на сайте донского парламента.
С 1 января 2024 года предложили на 4,5% проиндексировать пособия на детей-сирот и детей, которых передали в семьи опекунов.
Это касается и детей-сирот, продолжающих обучение после 18 лет, но не находящихся на полном государственном обеспечении. Также речь идет о денежной поддержке на содержание приемного ребенка. Сумма каждой из указанных выплат должна составить 12,5 тысячии рублей в месяц.
Размер ежемесячного пособия на третьего ребенка и последующих детей в 2024 году планируют в размере 10,6 тысячи рублей.
Кроме того, предполагается обновление выплаты на приобретение специальных продуктов питания семьям, имеющим детей с фенилкетонурией.
Еще одно направление для индексации — перечисления труженикам тыла, ветеранам труда и гражданам, пострадавшим от репрессий, взамен бесплатного проезда на общественном транспорте.
— В Ростовской области, несмотря ни на какие ситуации, ни разу не было отказа от индексации социальных выплат. Все гарантии, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, осуществляются в полном объеме, без задержек, — подчеркнула председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Елена Елисеева.