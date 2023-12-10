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12:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане изменилось расписание движения пассажирских поездов

Новый график междугороднего сообщения опубликовала пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 10 декабря изменилось расписание движения междугородних пассажирских поездов, сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Теперь поезда будут курсировать по следующему графику:

  • «Ташкент — Ходжикент»: отправление из Ташкента в 7:06, 13:41, 16:50, 18:45;
  • «Ходжикент — Ташкент»: отправление из Ходжикента в 5:20, 6:15, 9:50, 16:20;
  • «Ташкент — Сырдарья»: отправление из Ташкента в 20:35;
  • «Сырдарья — Ташкент»: Отправление из Сырдарьи в 4:44;
  • «Ташкент — Ангрен»: отправление из Ташкента в 18:10;
  • «Ангрен — Ташкент»: отправление из Ангрена в 4:51;
  • «Ташкент — Хаваст»: отправление из Ташкента в 9:35, 19:48;
  • «Хаваст — Ташкент»: отправление из Хаваста в 4:11, 13:14;
  • «Ташкент — Гулистан»: отправление из Ташкента в 12:59;
  • «Гулистан — Ташкент»: отправление из Гулистана в 15:52;
  • «Ташкент — Бекабад»: отправление из Ташкента в 18:00;
  • «Бекабад — Ташкент»: отправление из Бекабада в 5:07.

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