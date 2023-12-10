12:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане изменилось расписание движения пассажирских поездов
Новый график междугороднего сообщения опубликовала пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 10 декабря изменилось расписание движения междугородних пассажирских поездов, сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».
Теперь поезда будут курсировать по следующему графику: