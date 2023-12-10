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12:11 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Актау остался без тепла

Авария произошла на магистральном теплопроводе. Временно ограничена подача тепла в многоквартирные дома, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: AP 2023

Аким города Актау попросил отнестись с пониманием.

Как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», на магистральном теплопроводе произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах. Аким города заявил, что выехал на место аварии и в настоящий момент держит ситуацию под контролем, сообщает пресс-служба акимата города.

«Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняются порыв. Ситуация находится под моим личным контролем», — сказал аким города Улугбек Тналиев.

Глава города указал на место аварии на видео и принес извинения жителям Актау за временные неудобства. Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.

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