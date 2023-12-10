13:29 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life
Почти 20 тыс. договоров за год. Как белорусы копят на «дополнительную» пенсию
С 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года было заключено около 19 тыс. 192 договора.
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Компания «Стравита» подвела итоги года работы новой программы накопительного пенсионного страхования. Как сообщается в журнале «Страхование Беларуси», с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023 года было заключено 19 тыс. 192 договора.
Почти четверть всех договоров заключена в Минской области (23%), меньше всего — в Могилевской области (12%).
По статистике, женщины — наиболее активные участники программы: 69% заключенных договоров страхования. Правда, мужчины начинают заключать такие договоры в более раннем возрасте.
Наиболее активные группы страхователей: мужчины в возрасте от 38 до 57 лет (75% договоров страхования), женщины в возрасте от 38 до 55 лет (86% договоров страхования).
На тех, кому меньше 27 лет, приходится 2% договоров.
Напомним, новая система накопления «дополнительной» пенсии предполагает, что в ней участвует не только работник, но и наниматель. Работник самостоятельно выбирает размер отчислений (от 1 до 10% от зарплаты), а работодатель добавляет к ним еще 1−3%. Также участник программы выбирает, в течение какого срока он хочет получать «вторую пенсию», — 5 или 10 лет.
На данный момент большинство заключивших договоров предпочли 5-летний вариант выплаты «дополнительной» пенсии.