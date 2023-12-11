08:49 (мск), источник: НИА Байкал
Дольщики долгостроя на улице Радищева в Иркутске получат компенсации
Иркутская область, НИА-Байкал — Участники долевого строительства объекта ООО «Северный» на улице Радищева в Иркутске получат компенсации.
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Соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета Федерального фонда развития территорий, прошедшего под председательством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.
Строительство объекта на улице Радищева началось во втором квартале 2015 года, приостановлено было в ноябре 2017 года. Всего застройщиком заключено более 50 договоров долевого участия. На выплаты обманутым дольщикам будут направлены средства из областного и федерального бюджетов.
«Размер компенсации рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке», — отметил первый заместитель Губернатора Приангарья Роман Колесов.
«Решение федеральных коллег мы ожидаем в декабре текущего года, с наибольшей вероятностью это будет выплата компенсаций. Всего с 2020 по 2022 годы в Приангарье урегулированы вопросы по 27 проблемным объектам, восстановлены права более 700 граждан», — сказал директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Иркутской области Роман Лиходиевский.
Напомним, в начале 2023 года в ЕРПО числилось десять проблемных объектов. В октябре из него исключен долгострой застройщика «БазисСтройИнвест» на улице Сергеева. Права дольщиков были восстановлены путем выплаты компенсаций в июле 2022 года. Денежные средства перечислены более 120 гражданам на общую сумму 532,5 млн рублей.