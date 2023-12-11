09:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Свет и воду отключат частично на четырех улицах в Нижнем Новгороде 11 декабря
Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах.
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Электричество и холодную воду отключат частично на четырех улицах в Нижнем Новгороде 11 декабря. Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах, сообщает городское Управления ГОЧС.
На Автозаводе без света останутся дома № 2 и 4 по улице Краснодонцев, дома № 5а по улице Школьной, дома № 30а, 32а по проспекту Ильича. Электричества здесь не будет с 9 до 16 часов.
В Нижегородском районе холодную воду отключат в доме № 2а по улице Ярославской. Ее не будет с 9 до 19 часов.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.