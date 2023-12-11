Главное
Спецоперация на Украине
09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Свет и воду отключат частично на четырех улицах в Нижнем Новгороде 11 декабря

Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах.

Источник: Комсомольская правда

Электричество и холодную воду отключат частично на четырех улицах в Нижнем Новгороде 11 декабря. Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах, сообщает городское Управления ГОЧС.

На Автозаводе без света останутся дома № 2 и 4 по улице Краснодонцев, дома № 5а по улице Школьной, дома № 30а, 32а по проспекту Ильича. Электричества здесь не будет с 9 до 16 часов.

В Нижегородском районе холодную воду отключат в доме № 2а по улице Ярославской. Ее не будет с 9 до 19 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кем заменят Зеленского: на Западе назвали фамилии
Военная спецоперация на Украине 11 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ