10:48 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Режим работы наземной кольцевой линии метро временно сократится
В связи с запуском новых станций изменится работа линии «Наземная кольцевая дорога».
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Ранее мы сообщали, что проводятся работы по техническому соединению двух новых станций наземной кольцевой линии метро с существующими станциями.
В связи с этим с 16 декабря движение на линии «Наземная кольцевая дорога» и станциях «Технопарк» (Дустлик-2), «Яшнабад» (2 станция) и «Тузель» (3 станция) будет организовано с 06:00 до 22:00.
Режим работы на участке линии от станции «Олмос» (4 станция) до станции «Курувчилар» (12 станция) останется неизменным — с 05:00 до 23:00.
При этом с 05:00 до 06:00 и с 22:00 до 23:00 на этом участке организовано одностороннее движение.