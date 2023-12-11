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14:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

5 млн рублей выиграла нижегородская пенсионерка в лотерею

Удачу Анна Яблокова испытывала много лет.

Пенсионерка Анна Яблокова выиграла 5 000 000 рублей в лотерею. О победе женщины рассказали в пресс-службе «Столото».

Свой выигрыш она заполучила в рамках акции «Жилищная лотерея».

Известно, что удачу Анна Яблокова испытывала много лет. Она часто покупала лотерейные билеты, но выигрыш никогда не был больше 150 рублей.

Сейчас женщина в шоке от произошедшего, но смогла рассказать на что потратит полученные средства.

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