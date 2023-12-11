14:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
5 млн рублей выиграла нижегородская пенсионерка в лотерею
Удачу Анна Яблокова испытывала много лет.
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Пенсионерка Анна Яблокова выиграла 5 000 000 рублей в лотерею. О победе женщины рассказали в пресс-службе «Столото».
Свой выигрыш она заполучила в рамках акции «Жилищная лотерея».
Известно, что удачу Анна Яблокова испытывала много лет. Она часто покупала лотерейные билеты, но выигрыш никогда не был больше 150 рублей.
Сейчас женщина в шоке от произошедшего, но смогла рассказать на что потратит полученные средства.