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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:50 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Сеть строймагазинов «Mile» уличили в незаконной обработке данных клиентов

Национальный центр защиты персональных данных в ходе проверки в отношении ООО «Астомстрой» (сеть строительных магазинов «Mile») выявил нарушения в обработке личной информации клиентов.

По информации центра, в незаконной обработке были сканированные копии свидетельств о госрегистрации права на объект недвижимости, актов приема-передачи жилого помещения частного жилищного фонда и паспортов клиентов. В общей сложности — более 33 тыс. копий документов, содержащих персональные данные клиентов сети.

Оператор сети брал их для присоединения клиентов к дисконтной программе и программе лояльности «Mile».

Национальный центр защиты персональных данных обратил внимание, что в данном случае необходимость предоставления копий документов не предусмотрена законодательством, а объем обрабатываемых сведений является избыточным. В центре считают, что компания нарушила пункт 5 статьи 4 Закона о защите персональных данных.

«По требованию центра копии документов были удалены, незаконная обработка персональных данных прекращена», — говорится в сообщении.

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