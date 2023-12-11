Сеть строймагазинов «Mile» уличили в незаконной обработке данных клиентов

По информации центра, в незаконной обработке были сканированные копии свидетельств о госрегистрации права на объект недвижимости, актов приема-передачи жилого помещения частного жилищного фонда и паспортов клиентов. В общей сложности — более 33 тыс. копий документов, содержащих персональные данные клиентов сети.
Оператор сети брал их для присоединения клиентов к дисконтной программе и программе лояльности «Mile».
Национальный центр защиты персональных данных обратил внимание, что в данном случае необходимость предоставления копий документов не предусмотрена законодательством, а объем обрабатываемых сведений является избыточным. В центре считают, что компания нарушила пункт 5 статьи 4 Закона о защите персональных данных.
«По требованию центра копии документов были удалены, незаконная обработка персональных данных прекращена», — говорится в сообщении.