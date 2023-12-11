Мэр Красноярска назвал дату строительства дорожной развязки в Тихих Зорях

«По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова мы должны решить этот вопрос в 2024 году, и я рассчитываю, что нам удастся это сделать. Есть здесь, конечно, несколько моментов, которые не связаны напрямую с деятельностью администрации — это перенос высоковольтной линии и приведение в нормативное состояние документов территориального планирования по этому участку. Документы территориального планирования — это подведомство минстроя Красноярского края, этот процесс у нас движется. Мы, со своей стороны, полностью готовы, финансирование для строительства развязки предусмотрено. Поэтому приложим все усилия, чтобы решить вопрос до конца 2024 года».