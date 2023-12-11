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Главные новости к вечеру 11 декабря
16:56 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр Красноярска назвал дату строительства дорожной развязки в Тихих Зорях

Мэр Владислав Логинов ответил на вопросы красноярцев в рамках прямого эфира и рассказал, когда в Тихих Зорях появится новая дорожная развязка.

«По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова мы должны решить этот вопрос в 2024 году, и я рассчитываю, что нам удастся это сделать. Есть здесь, конечно, несколько моментов, которые не связаны напрямую с деятельностью администрации — это перенос высоковольтной линии и приведение в нормативное состояние документов территориального планирования по этому участку. Документы территориального планирования — это подведомство минстроя Красноярского края, этот процесс у нас движется. Мы, со своей стороны, полностью готовы, финансирование для строительства развязки предусмотрено. Поэтому приложим все усилия, чтобы решить вопрос до конца 2024 года».

сообщил глава региона

Напомним, что в ближайшие три года на строительство дорог в Красноярске направят почти 2 млрд рублей. В частности, деньги выделили на выкуп земельных участков и освобождение створа для строительства автодороги по улице Соколовская в направлении жилого района «Солонцы-2» через улицу Афанасия Тавакова до переезда через Северное шоссе.

Кроме того, средства пойдут на строительство или реконструкцию следующих дорог:

III очереди в створе улицы Гриболевская;

по улице Космонавтов от 9 Мая до Ястынской;

по улице Судостроительная от дома № 175 до улицы Гладкова;

транспортной развязки в микрорайоне Тихие Зори (выезд из Пашенного на Николаевский мост);

на реконструкцию переулка Боготольский от Копылова до Новосибирской.

Также закладываются деньги на проектирование новых дорог на Пашенном возле школы № 158; около строящегося садика и будущего детского автогородка в жилом районе Бугач; II и III этапов строительства дорог в створе проспекта Молодежный в Солнечном.

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