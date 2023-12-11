ФАС проверит птицефабрики в Воронежской области из-за роста цен на яйца

По его словам, проверки инициированы в отношении хохольской птицефабрики ООО «Ряба» Вадима Мурашкина, предприятия «Птицепром Бобровский» (перезапущено в 2022 году после банкротства с участием ООО «Меркатор»), фабрики «Третьяковская» Геннадия Ширяева в Борисоглебском районе. Также УФАС проверяет деятельность двух крупных крестьянско-фермерских хозяйств и одного индивидуального предпринимателя, специализирующихся на производстве яиц.
Завтра УФАС планирует провести в Воронеже совещание с руководителями птицефабрик, сообщил господин Чушкин. «Послушаем их объяснения о том, что стало причиной роста цен. Ранее мы направляли в адрес производителей ряд писем о необходимости ответственного ценообразования», — сказал руководитель управления.
В беседе с «Ъ-Черноземье» он предположил, что «причина роста цен состоит именно в звене производителей, а не в действиях торговых сетей». «Они исполняют обязательства сохранять торговую наценку на яйца как социально-значимые продукты на уровне не более 10%. Одновременно мы фиксируем, что на фоне роста цен рентабельность птицефабрик сегодня выросла на 30%. Заметна большая разница между оптовой и отпускной стоимостью товаров», — отметил господин Чушкин.
Руководитель УФАС признает, что работа только с воронежскими производителями «в рамках полномочий управления» не сможет кардинально изменить ситуацию на розничном рынке региона: «У нас нет ни одной птицефабрики, входящей в первую десятку в РФ по объему производства. Напротив, на полках магазинов много продукции крупнейшей птицефабрики из Ленинградской области, занимающей сразу 6% рынка [речь об АО “Птицефабрика Синявинская” — “Ъ-Черноземье”]».
Денис Чушкин также отметил, что в Воронежской области число производителей яиц за последнее время уменьшилось: «Когда мы начали приглашать на совещание руководителей предприятий по отраслевому списку, оказалось, что несколько компаний уже прекратили деятельность».
«Анализом образования цен» на куриные яйца занимаются и УФАС в других областях Черноземья, соответствующие поручения в регионы в середине ноября направил центральный аппарат ведомства. Как сообщали там ранее, управления должны были направить на местные птицефабрики запросы о формировании цен и на основании ответов — проверить их «обоснованность». О результатах анализа рынка ни одно из региональных ведомств пока не сообщало.
На минувших выходных Telegram-каналы сообщали об образовании длинных очередей за яйцами в Белгороде. По их данным, жителей привлекла одна из точек на Южной ярмарке, в которой куриные яйца продавали по 68 ₽ за десяток, тогда как в магазинах цена доходила до 180 ₽ Курирующий сельское хозяйство вице-губернатор Белгородской области Юлия Щедрина объяснила появление очередей «предприимчивостью» местных жителей. «Чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по два десятка в одни руки. Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди», — объясняла чиновница.
Сергей Калашников