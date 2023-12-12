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09:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Среднем Урале изменили размер прожиточного минимума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря, ФедералПресс. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Внести в постановление правительства Свердловской области <…> “Об установлении величины прожиточного минимума в Свердловской области на 2024 год”, — сообщается в документе.

Согласно изменениям, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит почти 15,3 тысячи рублей. У трудящихся людей эта сумма составит 16,6 тысячи рублей в месяц, пенсионеров — 13,1 тысячи рублей и у детей — 15,2 тысячи рублей.

Как сообщалось еще осенью в департаменте информационной политики региона, прожиточный минимум могут повысить на 7% для трудящегося населения и пенсионеров. Для детей индексация составит 4%.

Ранее «ФедералПресс» писал, что индексация прожиточного минимума на Среднем Урале планируется выше общероссийского показателя.

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