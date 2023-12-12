В Мангистау снова бастуют нефтяники и железнодорожники — на месте замечен спецназ

На месте массового выступления работников ТОО «WestOilSoftware» замечены люди в одежде, которая характерна для сотрудников специальных подразделений силовых структур, пишет портал КазТАГ.
«Мы, работники WestOil, что в Мангистауской области, ранее выдвинули свои требования в рамках закона, которые не были выполнены. В связи с невыполнением этих требований мы, пользуясь своим конституционным правом, пошли на крайние меры, в частности, сегодня, 11 декабря, вышли на улицу», — сказал представитель нефтяников в субботу.
Государственная инспекция труда Мангистауской области утверждает, что два из трех требований работников компании WestOilSoftware не являются основанием для трудового спора, на заседании трудового арбитража они уже были предупреждены.
Что касается требования о переводе в штат компании «Ойл Транспорт Корпорейшэн» и внедрению единой системы оплаты труда (ЕСОТ) нацкомпанией КМГ, для работников ТОО «WestOilSoftware», не были рассмотрены, так как эти вопросы не являются предметом для трудового спора и их решения не входят в компетенцию работодателя ТОО «WestOilSoftware», дополнили они.
«Эти два требования не являются трудовым спором в соответствии с трудовым законодательством. По данному вопросу имеется подробное пояснительное письмо министерства труда. Кроме того, неоднократно проводились разъяснительные работы с работниками ТОО “WestOilSoftware”, со стороны государственных органов и представителями “КазМунайГаза”. В настоящее время коллективный спор считается урегулированным, поскольку одно требование исполнено, а два других не являются трудовым спором. В связи с этим, принятие работниками решения о проведении забастовки является необоснованным в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в сообщении инспекции труда.
Также, по словам чиновников, в соответствии с подпунктом 2−1 пункта 1 статьи 176 трудового кодекса на опасных производственных объектах, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями, если не обеспечена бесперебойная работа основного оборудования, механизмов.
Также стало известно о том, что с требованиями улучшения условий труда и отставки руководства выступили и железнодорожники Мангистауской области.
«Мы поддерживаем требования железнодорожников из Бейнеу», — заявили на видео железнодорожники Жанаозена.
Ранее сотрудники АО «Национальная компания “Қазақстан темір жолы” (КТЖ) в Бейнеу потребовали увольнения их руководителя, пожаловавшись на притеснения с его стороны.
В пресс-службе акима Мангистауской области пообещали прокомментировать ситуацию позже. Редакция КазТАГ также обратилась за комментариями в пресс-службу КТЖ, однако не дождалась ответа ввиду того, что ранее уже был зафиксирован факт не предоставления со стороны пресс-службы нацкомпании ответа на запрос.