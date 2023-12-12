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10:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донской губернатор рассказал о 712 млрд рублей инвестиций

За шесть лет появилось 50 новых производств.

Источник: РИА "Новости"

Инвестиционный портфель Ростовской области по состоянию на декабрь 2023 года включает 670 проектов на сумму 712 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев в телепрограмме «О главном» на телеканале «Дон-24». Он напомнил, что за шесть лет в регионе появилось 50 новых производств. С начала 2023 года были подписаны соглашения на 300 млрд рублей.

Василий Голубев отметил, что на Дону начал работу завод по производству полиэфирного волокна в Шахтах, создано новое производство для развития тепличных хозяйств, планируется начать производство компьютерной техники.

«Принципиально важным является инвестиционная политика. Инвестиции в регион — это развитие экономики и социальной сферы», — пояснил глава донского региона.

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