10:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Донской губернатор рассказал о 712 млрд рублей инвестиций
За шесть лет появилось 50 новых производств.
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Инвестиционный портфель Ростовской области по состоянию на декабрь 2023 года включает 670 проектов на сумму 712 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев в телепрограмме «О главном» на телеканале «Дон-24». Он напомнил, что за шесть лет в регионе появилось 50 новых производств. С начала 2023 года были подписаны соглашения на 300 млрд рублей.
Василий Голубев отметил, что на Дону начал работу завод по производству полиэфирного волокна в Шахтах, создано новое производство для развития тепличных хозяйств, планируется начать производство компьютерной техники.
«Принципиально важным является инвестиционная политика. Инвестиции в регион — это развитие экономики и социальной сферы», — пояснил глава донского региона.