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Главные новости 12 декабря
11:22 (мск), источник: MOS.Ru

В ТиНАО построили новый газопровод длиной 22 километра

Все работы по его строительству выполнены без отключения потребителей от подачи газа.

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Новый газопровод длиной 22 километра врезали в действующий участок газовой сети, пролегающей в поселениях Первомайском и Михайлово-Ярцевском.

«Открытие нового газопровода — важный этап строительства энергетического скелета округов и перспектива подключения новых абонентов. Столичные газовики выполнили масштабный комплекс работ, который рассчитан в первую очередь на совершенствование всей газовой системы Троицкого и Новомосковского административных округов. Это напрямую влияет на повышение инвестиционной привлекательности и учитывает перспективы развития территорий», — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Газопровод выполнен из высококачественных полиэтиленовых труб отечественного производства, которые устойчивы к любым погодным условиям и не подвержены коррозии. Специалисты АО «Мосгаз» начали строить газопровод осенью 2021 года. Благодаря закрытым методам реконструкции специалисты работали без перекрытия движения транспорта и вмешательства в экосистему территории, несмотря на наличие оживленных автомагистралей и водоемов.

Работы проводились под контролем управлений капитального строительства, технадзора и центральной диспетчерской. При этом потребителей газа не отключали от сети.

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