12:08 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске застройщик предложил миллион за снос дома семьи участника СВО
В Красноярске семья участника СВО пожаловалась краевому депутату Илье Зайцеву на компенсацию за снос жилья в микрорайоне Николаевка.
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Родственникам военного предложили 1 миллион рублей компенсации.
Семье участника СВО за снос дома в микрорайоне Николаевка в рамках комплексного развития территории предложили 1 миллион рублей. Родственники военного обратились к региональному депутату Илье Зайцеву, объяснив, что этой суммы не хватит на покупку нового жилья.
«Получил обращение от многодетной мамы, жены участника специальной военной операции — им предложили миллион рублей за долю в единственном для семьи жилье в доме на Парадовского в Николаевке. Очевидно, что за такие деньги никто ничего не купит», — написал Зайцев.
«В таком случае семья участника СВО с тремя детьми (младшей дочери — полтора года) может остаться на улице», — рассказал политик.
Сейчас депутат готовит обращение в прокуратуру края. Он также обратится к мэру Красноярска.
Ранее жители микрорайона Николаевка в очередной записали видеообращение с просьбой решить проблему с компенсациями.