Южнокорейцы планируют строить малые АЭС в Узбекистане

По информации агентства Yonhap, Hyundai Engineering и Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии (KAERI) договорились об экспорте технологий строительства малых атомных реакторов SMART.
Согласно договору, KAERI будет заниматься проектированием атомных реакторов для совместных проектов и их лицензированием. Финансирование и непосредственно строительно-монтажные работы по установке реакторов возьмет на себя Hyundai.
Эти договоренности Hyundai Engineering планирует реализовать уже в рамках текущего проекта в Канаде: сегодня компания разрабатывает технико-экономическое обоснование для АЭС малой мощности в провинции Альберта.
С 1997 года KAERI разрабатывает атомные реакторы SMART мощностью 110 мегаватт. Для охлаждения реактора используется вода под высоким давлением. Эти реакторы установлены на ведущих атомных станциях мира. Они признаны более экономически эффективными по сравнению с обычными атомными электростанциями. Кроме того, они в 10 раз меньше, чем традиционные АЭС, поэтому их можно строить даже в отдаленных и горных районах.