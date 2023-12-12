Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
16:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Южнокорейцы планируют строить малые АЭС в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Hyundai Engineering планирует экспортировать корейскую технологию строительства малых АЭС за рубеж — сначала в Канаду, затем, возможно, и в Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации агентства Yonhap, Hyundai Engineering и Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии (KAERI) договорились об экспорте технологий строительства малых атомных реакторов SMART.

Согласно договору, KAERI будет заниматься проектированием атомных реакторов для совместных проектов и их лицензированием. Финансирование и непосредственно строительно-монтажные работы по установке реакторов возьмет на себя Hyundai.

Эти договоренности Hyundai Engineering планирует реализовать уже в рамках текущего проекта в Канаде: сегодня компания разрабатывает технико-экономическое обоснование для АЭС малой мощности в провинции Альберта.

«Начнем с нашего проекта в Канаде, где наблюдается переход к производству электроэнергии за счет малых атомных реакторов. Также мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения нашего бизнеса в Узбекистане, США и Индии», — отметил представитель Hyundai Engineering.

С 1997 года KAERI разрабатывает атомные реакторы SMART мощностью 110 мегаватт. Для охлаждения реактора используется вода под высоким давлением. Эти реакторы установлены на ведущих атомных станциях мира. Они признаны более экономически эффективными по сравнению с обычными атомными электростанциями. Кроме того, они в 10 раз меньше, чем традиционные АЭС, поэтому их можно строить даже в отдаленных и горных районах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Энергетики начали рейды для сдерживания роста потребления электричества
"В Узбекистане мы стали свидетелями роста антисемитских дискуссий". Посол Израиля объяснила причины, по которым гражданам ее страны не следует ехать к нам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство