Не смог заплатить вовремя — оставайся зимой без отопления: В Молдове сотни людей каждый месяц отключают от газа

В Молдове должников продолжают отключать от газа.
В ноябре от сети было отключено 510 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 3,6 млн. леев. При этом 315 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.
Уровень оплаты за потреблённый в 2023 году природный газ по состоянию на 30 ноября 2023 покрывает 96% и составляет 10,7 млрд. леев, сообщили в АО «Молдовагаз».
Объём потребления природного газа в ноябре текущего года составил 83,6 миллионов кубических метров, что на 32,5% выше показателей того же периода 2022 года. По сравнению с октябрём 2023 года этот показатель увеличился на 45,9 миллионов кубических метров, или на 121,8%, сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
По состоянию на 30 ноября 2023 года потребители погасили 99% выставленных в счетах сумм, что на 0,1% ниже показателя того же периода прошлого года. В случае юридических лиц доля платежей достигла 95,3%, что на 4% ниже показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 91,2%, что на 8,7% ниже показателей ноября 2022 года.