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00:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро и на 13 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 13 декабря 2023, среду.

ЦБ: $ 90.2158   -0.77 € 97.4030   -0.67 ММВБ: $ 89.9975   -0.69 € 97.2225   -0.48
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 13 декабря 2023, среду.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 13 декабря 2023, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1733 рубля, 1 евро — 3,4256 BYN, 100 российских рублей — 3,5112 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 12 декабря 2023, вторник, были такими: 1 доллар США равен 3,1918 рубля, 1 евро — 3,4376 BYN, 100 российских рублей — 3,4997 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро на 13 декабря 2023 в очередной раз снизились, а курс российского рубля продолжает расти.

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