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12:18 (мск), источник: Прецедент

Полный список социальных выплат в январе 2024 года: суммы

В новом году на поддержку государства по-прежнему могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и льготники. При этом некоторые виды пособий увеличатся. Подробнее о том, какие социальные выплаты можно оформить и получить в январе, рассказываем в этом обзоре.

Пособие по беременности и родам.

Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум, он равен МРОТ. Напомним, с 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18,5% и составит 19 242 рублей в месяц в среднем по стране.

Единовременная выплата по беременности и родам безработным.

Эту выплату можно будет получить один раз после выхода из декрета. Ее размер зависит от региона проживания. Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Материнский капитал.

Размер материнского капитала в январе 2024 года будет прежним: 524 тыс. рублей на первенца, на второго ребенка выплатят 693 тыс. рублей. Семьям, которые уже получали материнский капитал при рождении первого малыша, доплатят 168 тыс. рублей. С 1 февраля выплату проиндексируют на 7,5%: на первого ребенка выплата составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала деньги за первенца.

Детям до 1,5 лет.

Размер выплаты зависит от средней зарплаты родителя за два года, предшествующих декретному отпуску, и составляет порядка 40% от официального оклада, но не меньше установленного законом минимума. Кроме того, в июне малообеспеченные семьи и будущие мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, продолжат получать и другие виды социальных пособий.

На первого и второго ребенка до 3 лет.

Размер ежемесячного пособия равен одному прожиточному минимуму на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. Пособие назначают, если среднедушевой доход на каждого человека в семье не превышает размера двух прожиточных минимумов.

Пособие на ребенка от 3 до 7 лет.

Право получения этого пособия нужно ежегодно подтверждать. Выплаты назначат только нуждающимся семьям. Они могут ежемесячно получать пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе для детей. Выплата назначается на 12 месяцев. Напомним, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области составит 15 317 рублей.

Единое пособие.

Уже год в России действует система комплексной адресной поддержки семей с детьми с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Оформить Единое пособие смогут семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты оценят нуждаемость семьи. Например, доходы от трудовой деятельности, предпринимательства и самозанятости, пенсии, стипендии, алименты, доходы от вкладов, выигрышей, продажи или сдачи в аренду имущества и так далее.

Пособие для беременных.

Будущие мамы тоже могут оформить Единое пособие. Оно устанавливается не только на детей в возрасте от 0 до 17 лет, но и беременным женщинам, которые встали на учет в женскую консультацию и находятся в трудной жизненной ситуации. Размер выплаты варьируется по аналогии с выплатами на детей: от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума. Итоговая сумма выплаты будет зависеть от нуждаемости беременной женщины.

Доплата пенсионерам старше 80 лет.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. С 1 декабря 2023 года им удвоили фиксированную выплату к страховой пенсии, таким образом сумма составила 15 134,66 рублей и в январе 2024 года не изменится. При этом никаких заявлений в ПФР пенсионеру подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается в следующем месяце.

Инна НОВИКОВА.

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