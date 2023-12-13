10:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Прокуратура требует национализировать завод металлоконструкций в Краснодаре
Предприятие на месте завода им. Седина требуют вернуть РФ.
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Прокуратура Краснодарского края направила в суд обращение, в котором требует изъять в пользу государства имущество Краснодарского завода металлоконструкций. Информация об этом появилась в издании «Ъ» со ссылкой на источник.
Национализировать хотят три участка, площадь которых составляет 7,8 гектара. Кроме того, под требования попали и четыре производственных помещения, расположенные на территории завода им. Седина в Краснодаре.
В 2010 году цеха и земля были приобретены Олегом Мкртчаном, осужденным в 2019 году и приговоренным к девяти годам колонии за махинационные схемы с кредитами.
В 2022 году прокуратура направила в суд пять исков с требованием национализировать участки и здания, четыре из них были удовлетворены. Вопрос остался нерешенным только с имуществом завода металлоконструкций в Краснодаре.