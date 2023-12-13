12:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Уфе выделят 32 млн рублей на уборку снега
В 2024 году районам Уфы дополнительно выделят 32 млн руб. на привлечение техники для зимней уборки улиц, сообщается в Telegram-канале администрации Уфы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По сообщению уфимской мэрии, сегодня в дневную смену на уборку города вышли 377 сотрудников и 189 единиц коммунальной техники, в ночную — 52 дорожных рабочих и 105 единиц техники. За прошедшие сутки муниципальные службы вывезли 4,3 тыс. куб. м снега.
Майя Иванова