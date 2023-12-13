13:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре желаемый уровень МРОТ вырос до 38 тысяч рублей
Самарцы считают, что уровень МРОТ должен быть вдвое выше установленного.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 1 января МРОТ в России вырастет до 19 242 рублей в месяц. По мнению жителей Самары, его уровень должен быть как минимум 38 тысяч рублей в месяц, что практически вдвое выше установленного и планового показателя. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
В августе этого года желаемая сумма МРОТ для самарцев была равна 36 900 ₽ К концу 2023 года она достигла 38 100 рублей. Особенно высокие запросы к минимальному размеру оплаты труда наблюдаются в Москве и Владивостоке — 45 300 рублей. Также в лидерах по ожиданиям оказались Хабаровск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тюмень. В то же время, экономически активное население Пензы и Кирова выразило довольно скромные запросы — 36 700 и 37 400 рублей соответственно.
Однако даже самые заниженные ожидания почти вдвое превышают сумму МРОТ после его увеличения с января 2024 года. Значительный рост запросов к МРОТ отмечен в Ульяновске и Казани, где показатели выросли на 7% со времени последнего опроса, в то время как в Липецке и Барнауле ожидания практически не изменились.