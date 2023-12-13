15:50 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Число бедных в Казахстане побило многолетний рекорд
Алматы. 13 декабря. КазТАГ — Валентина Владимирская. Число бедных в Казахстане побило многолетний рекорд, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).
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«В III квартале показатель вырос на 9% ко II кварталу 2023 года и превысил 1,1 млн человек. В III квартале 2023 года показатель вырос на 9% ко II кварталу и превысил 1,1 млн человек, свидетельствуют данные БНС АСПиР РК. Речь о самом высоком значении по крайней мере с начала 2011-го, почти за 13 лет», — говорится в сообщении ПКБ в среду.
Согласно информации, уровень бедности — доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, вырос на 0,5 п.п. ко II кварталу до 5,6%. Выше показатель последний раз был в пандемийный кризис: 5,7% в III кварталу 2020 года.
По регионам заметнее всего уровень бедности вырос в Жетicу — на 1,6 п.п. до 9,3%. Самый высокий показатель традиционно зафиксирован вТуркестанской области: 9,6% — 0,1 к II кварталу. Лучше всего динамика оказалась в Карагандинской области — минус 0,4 п.п. Регион встал вровень с Астаной с самым низким уровнем бедности по Казахстану в 2,7%.
Напомним, прожиточный минимум в среднем за месяц на душу населения в III квартале 2023 года по Казахстану — Т51 710.